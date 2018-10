“Aiutateci a trovare Alessio: si è allontanato da casa la notte scorsa”

VILLA CASTELLI – Si è allontanato da casa tre giorni prima del suo 22esimo compleanno senza alcuna spiegazione, né un biglietto: di Alessio Ciniero non si hanno più notizie dalla notte scorsa. Sono in ansia i suoi genitori, residenti a Villa Castelli: “Aiutateci a trovarlo e a riportarlo a casa”, dicono.

L’appello

L’appello è stato lanciato papà del ragazzo, Michele Ciniero, 47 anni, originario di Ceglie Messapica, ma da tempo residente a Villa Castelli, dove il figlio Alessio lavora come operaio. Teme che possa essere successo qualcosa, una disgrazia, probabilmente riconducibile alle condizioni di salute, stando a quanto ha dichiarato ai carabinieri. E’ stato il papà a sporgere denuncia. Ha provato più e più volte a mettersi in contatto con il figlio, ma niente. Non hanno avuto notizie gli amici.

La descrizione

I militari della stazione di Villa Castelli, su richiesta degli stessi genitori, hanno diffuso una foto recente del ragazzo. L’ultima volta che mamma e papà l’hanno visto indossava jeans blu, maglia verde, giubbino nero e scarpe nere. Ha gli occhiali da vista. E’ altro circa un metro e 80, ha capelli neri che porta all’indietro, occhi scuri e barba.

Come accade ogni volta che c’è la denuncia di scomparsa di una persona, viene attivato il protocollo previsto dalle disposizioni di legge: foto e descrizione del ragazzo sono state trasmesse a tutte le forze dell’ordine. Chi abbia informazioni utili o ritiene di aver visto o di sapere dove sia Alessio Ciniero può contattare i carabinieri.