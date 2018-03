Raid incendiario in un garage: in fiamme l'auto di un avvocato

SAN DONACI – Hanno forzato la porta del garage e hanno dato fuoco alla macchina. Nel mirino degli incendiari è finito un avvocato civilista residente a San Donaci. Non vi sono dubbi, infatti, sull’origine dolosa di un rogo che intorno alle ore 3 della scorsa notte (fra giovedì 8 e venerdì 9 marzo) ha investito una Volvo parcheggiata nel box auto di un’abitazione a due piani situata in via Giulio Cesare, nel centro di San Donaci, in cui risiedono la madre e uno zio del professionista.

Le fiamme sono rimaste circoscritte alla parte anteriore del veicolo, senza investire una Fiat 500 d’epoca, intestata al parente del legale, che si trovava vicino alla Volvo, in uso all’avvocato. Di certo l’incendio avrebbe causato danni più consistenti se un gruppo di ragazzi che in quel momento transitava in via Giulio Cesare, accortosi del fumo che usciva dal garage, non avesse attivato i soccorsi.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione al comando del luogotenente Francesco Lazzari. I militari raccoglieranno nelle prossime ore la denuncia dell’avvocato, che risiede in un’abitazione diversa rispetto a quella della madre. Il movente del gesto è da appurare. La casa è sprovvista di telecamere. Gli investigatori vaglieranno le immagini riprese dagli occhi elettronici installati nelle vie limitrofe, nella speranza che possano essere di aiuto.