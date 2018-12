Raid vandalico contro albero di Natale: giovane incastrato dalle telecamere

SAN VITO DEI NORMANNI – Telecamere fatali per il presunto autore del danneggiamento dell’installazione luminosa a forma di albero di Natale realizzata in piazza Leonardo Leo, nel cuore di San Vito dei Normanni. Si tratta di un 27enne del posto. Il giovane è stato individuato dai carabinieri della locale compagnia grazie a un sistema di videosorveglianza privato installato in quella zona.

Il ragazzo è entrato in azione la notte fra sabato 22 e domenica 23 dicembre, tranciando i cavi delle luminarie che avvolgono un palo di ferro installato al centro della piazza, riproducendo la forma di un abete natalizio. Il danneggiamento fu scoperto la mattina del 23 dicembre. Recatisi sul posto per i rilievi del caso, i militari acquisirono subito i filmati delle telecamere.

Nel giro di poche ore, grazie a una minuziosa analisi dei fotogrammi, sono risaliti al 27enne. Dopo un paio di giorni, il cerchio si è chiuso, con la denuncia a piede libero a carico del ragazzo. L’amministrazione comunale si è subito attivata per ripristinare l’impianto.