Raid vandalico nella notte: tagliati pneumatici ad auto in sosta

BRINDISI – Brutto risveglio oggi, venerdì 27 luglio, per alcuni automobilisti brindisini: hanno trovato gli pneumatici delle loro auto tagliati. Da quanto si apprende, cinque auto vandalizzate erano parcheggiate sotto i portici di via Pace Brindisina.

Altri veicoli con le gomme bucate sono stati trovati in via Fulvia. Non è detto che la lista non sia destinata ad allungarsi. Sul posto per il sopralluogo del caso si è recata una pattuglia della Sezione volanti della Questura di Brindisi, al comando del vice questore Vincenzo Maruzzella.

Al vaglio le telecamere installate nella zona. Quello che è stato accertato fino a questo momento è che le vittime non hanno alcun collegamento tra loro.