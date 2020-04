Ennesima intrusione nella pizzeria "Al Parco": "Siamo esasperati"

BRINDISI- Ennesima incursione ai danni della pizzeria situata all’interno della pizzeria “Al Parco”, situata all’interno del parco Buscicchio di via Mantegna, al rione Sant’Elia. Una banda di teppisti la sera di Pasquetta (lunedì 13 aprile) ha scavalcato la recinzione del polmone verde, chiuso dal 10 marzo nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia, e ha rotto sedie e lampadari, tagliando anche i cavi di quest’ultimi.

“Una pattuglia della polizia – dichiara il titolare dell’attività, Davide Sardano – si è accolta dell’intrusione domenica sera. Nel primo pomeriggio di oggi sono andato sul posto per avere contezza del danno”. Il personale della Scientifica della questura di Brindisi ha effettuato i rilievi del caso. L’esercente acquisirà le immagini riprese dalle telecamere, per consegnarle alle forze dell’ordine.

Sardano è esasperato. “La pizzeria – dichiara – era già stata presa di mira altre quattro volte. L’ultima lo scorso 18 gennaio, quando subimmo un furto di monetine. Siamo stufi di questa situazione ma non intendiamo mollare. Ogni giorno ci trasmettiamo la forza per andare avanti”. Il raid vandalico, purtroppo, è un’ulteriore batosta per un’attività chiusa da più di un mese, nel rispetto del Dpcm anti Covid. “Oggi pomeriggio – dichiara ancora Sardano – c’erano dei ragazzini nei pressi del parco. Mi chiedo cosa ci facessero lì, tenuto conto delle restrizioni che tutti siamo chiamati a rispettare. Noi, fra mille difficoltà, ce la stiamo mettendo tutta per mandare avanti un’attività in cui c’è anche a vita di mio padre, venuto a mancare un paio di anni fa, ma occorrono più controlli”:,

