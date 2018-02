Rapina a mano armata nel discount: si cercano due uomini

TORRE SANTA SUSANNA – Rapina a Torre Santa Susanna, nel mirino di due uomini di cui uno armato di pistola il supermercato “Alter Discount” di via Arciprete Pace. È accaduto intorno alle 19.39 di oggi, lunedì 5 febbraio. Da quanto si apprende uno dei due è rimasto in auto, l’altro con pistola in pugno ha fatto irruzione nel discount e si è fatto consegnare i soldi dalla cassa. Entrambi avevano il volto coperto, sono fuggiti a bordo di un’auto di piccola cilindrata. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione che hanno ascoltato la testimonianza delle vittime e avviato le ricerche dei malfattori.