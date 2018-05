Rapina al Mc Donald's: arrestato uno degli autori. E' caccia al complice

BRINDISI – E’ un 23enne che fino a questo momento non ha mai avuto problemi con la giustizia uno dei responsabili della rapina perpetrata intorno alle 20.30 di ieri, sabato 10 maggio, nel Mc Donald’s sito nel centro commerciale Brin Park di Brindisi. Si tratta di Cristian De Florio, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e rinchiuso in carcere. La pistola utilizzata per minacciare i presenti è stata trovata sul posto e sequestrata, si tratta di una riproduzione modificata di un modello di revolver ma in grado di sparare. Aveva quattro cartucce 38 special nel tamburo. Ora si cerca il complice.

I due hanno seminato il panico in uno dei luoghi più frequentati da famiglie con bambini. Situato in un centro commerciale che il sabato sera diventa quasi un centro di aggregazione di gente di tutte le età.

La scena della rapina

Hanno raggiunto l’attività di ristoro a bordo di uno scooter T-Max Yamaha di colore bianco risultato poi con targa appartenente ad altra moto, rubata (e per questo De Florio risponde anche di ricettazione) l’hanno lasciata all’esterno, si sono introdotti nel locale senza togliere il caso integrale e una volta dentro hanno estratto l’arma minacciando i presenti. Sono usciti con alcuni cassetti contenenti denaro. Per loro sfortuna tra le famiglie che stavano passando la serata al Brin Park c’erano anche due poliziotti liberi dal servizio a cui non è sfuggita per niente la scena dei due individui che dopo aver parcheggiato lo scooter sono entrati senza togliere il casco. Uno scooter che era entrato nel parcheggio sfrecciando. I due poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei due rapinatori durante la fuga.

Si tratta di colui che si era diretto verso lo scooter, in loro ausilio pochi istanti dopo è giunto un finanziere anch’egli libero dal servizio e poi i colleghi della Sezione antirapina (al comando dell'ispettore Giancarlo Di Nunno) della Squadra Mobile di Brindisi, diretta dal vice questore Antonio Sfameni, già in servizio nella zona. Il complice vedendo la scena si è dato alla fuga a piedi lasciando le cassette con i soldi. Da una, però, è riuscito a sfilare 537 euro. Accanto allo scooter è stata trovata la pistola. Il 23enne è stato condotto presso gli uffici della questura e dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno Simona Rizzo è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.

Scooter e arma sono stati sequestrati per essere sottoposti a tutti i rilievi di natura scientifica necessari per trovare gli elementi utili per completare il quadro delle indagini. Al vaglio anche i fotogrammi delle telecamere installate nel locale che hanno ripreso interamente la scena. C’è da accertare anche se lo scooter è lo stesso utilizzato per la rapina nel negozio cinese di piazza Cairoli a Brindisi giovedì scorso.

