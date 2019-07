Rapina al mobilificio: preso uno degli autori. Era ricercato da 15 giorni

ORIA – Era ricercato dallo scorso 6 luglio. Venerdì sera (19 luglio) i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato nel centro di Oria. E’ stato consegnato alla giustizia uno dei presunti autori della rapina da 25mila euro perpetrata lo scorso 23 dicembre all’interno del mobilificio Magrì Arreda, nella zona industriale di Francavilla Fontana. Si tratta del 57enne Stefano Misuraca, di Oria. I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana gli stavano con il fiato sul collo. Ieri sera sono intervenuti in via dei Mille con un massiccio spiegamento di forze, ponendo fine alla sua fuga.

Numerose pattuglie dell’Arma hanno circondato la zona. La massiccia presenza di carabinieri muniti di giubbotti antiproiettile ha attirato l’attenzione dei cittadini, che si interrogavano su cosa stesse accadendo a pochi metri dalle loro abitazioni. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale De Angelis, su richiesta del pm Antonio Negro. Il cognato, presunto complice dell’assalto armato, il 52enne Bruno Leo, era stato condotto in carcere all’alba del 6 luglio.

Misuraca e Leo avrebbero assaltato il mobilificio insieme a un terzo soggetto, tuttora a piede libero. I banditi agirono a bordo di una Fiat Palio rubata la mattina del 23 dicembre a Sava (Taranto). Quello stesso giorno i malfattori, armati di pistole e di un fucile e con volto coperto da passamontagna, fecero irruzione nel deposito del mobilificio: si impossessano della somma di 25mila euro in contanti, nonché di tre assegni per un importo di 5.97 euro. Nel corso della rapina, Misuraca, armato di fucile, avrebbe puntato l’arma verso un dipendente della ditta, per poi colpirlo con un pugno in viso. Avrebbe partecipato all’assalto anche un quarto complice che rimase a bordo dell’auto rubata nel Tarantino, mentre gli altri tre svaligiavano il deposito.

L’auto dopo il colpo fu data alle fiamme a Francavilla. I quattro rapinatori, agendo sempre a volto coperto e con le armi in pugno, proseguirono quindi la loro fuga con una Fiat sottratta con la forza al proorietario. Anche questa fu bruciata poco dopo, nelle campagne di San Michele Salentino.