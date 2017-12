Rapina all'apertura del market di Tuturano: due banditi armati di pistola tra i clienti

BRINDISI - Rapina all'apertura del market Conad city a Tuturano, in via Stazione: in due, armati di pistola, hanno fatto irruzione all'interno dell'esecrcizio commerciale che si trova nei pressi dell'ufficio postale della frazione di Brindisi. I banditi avevano il volto coperto da passamontagna e si sono avvicinati alle casse per prendere il denaro, mentre all'interno c'erano i primi clienti.

L'azione, segue di poche ore, quelle messe a segno in altri comuni del Brindisino. Insolito l'orario scelto dai rapinatori, probabilmente interessati all'incasso della serata precedente. Sul posto i carabinieri di Tuturano.

Stando a quanto si apprende, il Conad aveva aperto attorno alle 7 questa mattina, sabato 23 dicembre 2017. I bandi sono piombati all'interno attorno alle 8,45, Sotto la minaccia delle armi si sono avvicinati a una delle due casse già aperte: uno ha intimato di consegnare il registratore con banconote e monetine. Paura tra i clienti che si sono rifugiati verso l'interno e spavento per la titolare. Il bottino è ancora da quantificare, a quanto pare sarebbe stato portato via il fondo cassa della serata di ieri. Non è esclusa la presenza di un complice nel ruolo di autista.

