Nuova rapina a Brindisi: banditi con tute da meccanico assaltano bar

BRINDISI – Indossavano tute da meccanico ed erano armati di pistola. I rapinatori tornano in azione nel centro di Brindisi. Una banda costituita da almeno quattro uomini intorno alle ore 4.45 della scorsa notte (giovedì 28 novembre) ha assaltato il bar Farenight, aperto h24, situato in via dè Carpentieri, a poche decine di metri dal comando provinciale dei carabinieri di Brindisi, di fronte all’arco di Porta Mesagne.

Da quanto appreso, i malfattori sono arrivati sul posto a bordo di una Renault. Almeno in tre sarebbero entrati nel locale, mentre un complice li attendeva all’esterno, alla guida dell’auto. Sotto la minaccia dell’arma, i malfattori si sono fatti consegnare le monetine contenute nella macchina cambia soldi. Poi si sono dileguati. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della questura di Brindisi, che hanno ascoltato i testimoni e proceduto con l'acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere della zona.

I precedenti

Il bar Farenight era già finito altre due volte nel mirino della malavita: la prima la sera del 25 marzo 2018, quando un bandito solitario portò a casa un bottino di circa 300 euro; la seconda la sera del 30 maggio 2019, quando due uomini armati di taglierino racimolarono la miseria di circa 70 euro.

Possibili collegamenti con altri colpi

Il modus operandi di quest’ultima rapina, fra l’altro, ha evidenti analogie con la doppia spaccata (la prima, la notte del 6 novembre, la seconda, due giorni fa, la notte del 27 novembre) perpetrata ai danni della stazione di benzina Ip situata sulla litoranea Sud di Brindisi, fra Lendinuso e Torchiarolo. In entrambi i casi, infatti, l’area di servizio è stata saccheggiata da uomini che indossavano tute da meccanico, giunti sul posto a bordo di una Renault. E’ da appurare, inoltre, se possano esservi dei collegamenti con la rapina al Mc Donald’s del centro commerciale Brin Park avvenute nel primo pomeriggio del 21 novembre, anche se le modalità operative sembrano differenti.