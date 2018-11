Rapina in gioielleria: banditi mascherati lasciano auto per strada e fuggono a piedi

BRINDISI – Indossavano una tuta bianca e avevano il volto coperto da una maschera di carnevale i quattro uomini che poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 7 novembre, hanno fatto irruzione nella gioielleria Indini di corso Roma a Brindisi. Hanno tentato una rapina ma il colpo non è andato a buon fine così come lo avevano organizzato per la reazione della vittima che è stata anche strattonata e buttata per terra. Sono fuggiti portando via monili d'oro per un valore complessivo di circa 100 euro, a bordo di una Fiat Panda di colore rosso che però hanno abbandonato in via Cirillo, una traversa di Corso Umberto I, con il motore acceso. Durante la fuga uno di essi ha perso la maschera.

Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi, diretta da vicequestore aggiunto Vincenzo Maruzzella, che ha immediatamente diramato la nota di ricerca a tutte le pattuglie in servizio tra polizia e carabinieri. La zona è stata circondata da forze dell’ordine e con ogni probabilità i malfattori hanno preferito fuggire a piedi.

Al momento non è stato accertato se erano armati, al vaglio dei poliziotti le telecamere installate nella gioielleria e in zona. Ascoltati anche alcuni testimoni.