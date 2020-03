Rapinatore con fucile in azione nel supermercato: fugge con 300 euro

CEGLIE MESSAPICA – Momenti di terrore intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 6 marzo, nel supermercato “Suma negozi di quartiere” di Ceglie Messapica: un uomo armato di fucile a canne mozze ha fatto irruzione nel market, sito in via Venezia, minacciando i presenti. All’interno oltre al personale c’erano alcuni clienti: puntando il fucile è riuscito a farsi consegnare i soldi presenti in cassa. E’ fuggito con circa 300 euro. Era vestito con abiti di colore verde.

Sul posto subito dopo si sono recate alcune pattuglie dei carabinieri della locale stazione e i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, al comando del tenente Alberto Bruno, che hanno ascoltato la testimonianza di chi ha assistito alla scena e avviato le ricerche.

Da quanto si apprende il rapinatore è fuggito a bordo di una Fiat Bravo al cui interno lo attendeva un complice. La notizia della rapina è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio nel circondario sia di carabinieri che polizia.