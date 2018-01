Rapina in banca: in due prendono di mira la Credem, 2mila euro di bottino

BRINDISI - Rapinatori in azione questa mattina, attorno alle 9,30, a Brindisi: in due, armati di taglierino, volto scoperto, hanno preso di mira la sede della filiale Credem che si trova in viale Aldo Moro. Sotto la minaccia delle lame si sono fatti consegnare da un dipendente il denaro contante, in quel momento disponibile per le operazioni degli sportelli di cassa, per un valore pari a circa 2mila euro, e sono fuggiti a piedi per le vie limitrofe.

L'azione, a quanto si apprende, è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videsorveglianza interne ed esterne alla banca. Sul posto csi sono recati gli agenti della sezione Volanti e della Mobile e i carabinieri. La filiale è stata chiusa per consentire agli investigatori si svolgere gli accertamenti necessari. Sono stati ascoltati i dipendenti e alcuni clienti presenti al momento della rapina.

Dalle prime testimonianze, è emerso che i due hanno agito a volto coperto. Il filmato registrato dalle telecamere è stato già acquisito per essere visionato. Nel frattempo sono stati organizzati posti di controllo e perquisizioni a Brindisi. Non si esclude la pista locale. Né è escluso che ad attendere i due ci fosse una terza persona nel ruolo di autista.

Il precedente

Lo stesso istituto di credito venne preso di mira anche la sera del 17 dicembre 2015, quando due individui, approfittando dell'uscita dell'addetta alle pulizie, si introdussero nella banca mentre il personale stava caricando il denaro nella cassaforte, portando a casa un bottino di circa 170mila euro. I banditi erano ermati di pistola. Entrambi avevano il volto coperto da passamontagna.

Gallery