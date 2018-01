Rapina in banca da 10mila euro: trovato scooter usato dai banditi

FRANCAVILLA FONTANA – Potrebbero avere le ore contate i tre individui che nella mattinata di ieri, venerdì 26 gennaio, hanno assaltato la filiale della banca popolare di Bari sita in viale Lilla a Francavilla Fontana, portando via 10mila euro dopo aver minacciato i presenti con taglierino. Lo scooter utilizzato per raggiungere l’istituto di credito, un Piaggio Liberty 125, è stato ritrovato dai carabinieri poche ore dopo il furto.

A mettersi sulle tracce dei tre banditi i militari del Nucleo operativo radiomobile della locale compagnia, diretta dal tenente Roberto Rampino, subito dopo il colpo. Lo scooter, risultato essere stato rubato a Trani, è stato trovato in via Abramo Flora. Al vaglio le telecamere installate nella zona.