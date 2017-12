Rapina in tabaccheria: banditi via con incasso e portafogli dei clienti

SPECCHIOLA – Oltre all’incasso, si sono impossessati anche dei portafogli di due avventori e delle chiavi dell’auto della titolare. Tre banditi, di cui due armati di pistola, hanno assaltato intorno alle ore 18,30 di oggi (28 dicembre) la rivendita di tabacchi “Da Filomena”, situata in via Diana, a Specchiolla, marina di Carovigno.

SI tratta di un’attività commerciale in cui si possono anche acquistare generi alimentari e giornali. Un punto di riferimento, insomma, per le famiglie che risiedono tutto l’anno in questa località. Una volta entrati nel locale, un rapinatore ha puntato la pistola contro la proprietaria, facendosi consegnare le banconote che si trovavano nel registratore di cassa, mentre un suo complice sottraeva i portafogli a un paio di clienti.

Poi i banditi sono fuggiti a bordo di due mezzi: l’auto con cui avevano raggiunto l’obiettivo e la macchina della commerciante. La vittima ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni al comando del capitano Diego Ruocco. La tabaccheria è dotata di telecamere le cui immagini sono al vaglio delle forze dell’ordine. I delinquenti, però, hanno agito a volto coperto.