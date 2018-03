Rapina in un supermarket: cassiera minacciata con un taglierino

CEGLIE MESSAPICA – Armati di taglierino, hanno minacciato una cassiera. Nel mirino della mala il supermercato Smart situato in via Rocco Spina, a Ceglie Messapica. L’attività commerciale è stata assaltata intorno alle ore 19,50 di ieri (30 marzo) da due banditi, entrambi con volto coperto da passamontagna. Dopo essersi introdotti nel locale, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa. Poi si sono dileguati a piedi per le vie limitrofe. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri della locale stazione.