Rapinatori in trasferta da Brindisi a Venezia: quattro arresti dopo sei mesi

BRINDISI – Eseguite all’alba di oggi, sabato 21 aprile, dai carabinieri dei comandi provinciali di Brindisi e Venezia quattro misure cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone residenti nelle province di Brindisi e Lecce, tra le quali vi sarebbe il brindisino Maurizio Cannalire, ritenute responsabili di una rapina a mano armata in una gioielleria di Dolo, messa a segno perpetrata il 13 ottobre del 2017, alle 17 circa, con modalità particolarmente cruente.

Le indagini sulla rapina sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Chioggia e del Nucleo investigativo di Venezia in collaborazione con quelli del comando provinciale di Brindisi. L'operazione scattata stamani all'alba è stata battezzata "Gold River". E' prevista, d'intesa con il pm della procura veneta che ha coordinato le indagini, una conferenza stampa alle 11 di stamani.

Quel giorno fu presa di mira la gioielleria/oreficeria "Ciach" sita in via Mazzini. Uno dei banditi entrò fingendosi cliente ma una volta dentro estrasse una pistola facendo entrare un complice che con fascette autobloccanti immobilizzò i polsi dei proprietari. I banditi furono inseguiri dal titolare di una tabaccheria e da tre giovani, ma questi ultimi furono costretti a desistere quando uno dei malviventi si girò puntando contro di loro una pistola.

Gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chioggia e del Nucleo investigativo si concentrarono in queste ore sulle telecamere di sorveglianza: i due entrati nella gioielleria avevano infatti agito a volto scoperto. Un elemento cheindusse i carabinieri a ritenere che i due, potessero provenire da fuori regione. .I banditi entrati in azione avevano oltre alla pistola usata per minacciare i titolari del negozio anche due borsoni che riempirono di gioielli e contanti. nella prima fase della fuga però abbandonaro in una corte accanto ad una delle entrate del nezoio i guanti di lattice che avevano utilizzato sino a pochi secondi prima.

