Prima la rapina poi l'inseguimento con i carabinieri: si cercano sei persone

BRINDISI – Dopo la rapina cospargono l’asfalto di olio per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, poi abbandonano le auto e fuggono a piedi dileguandosi nelle campagne. Ora li cercano i carabinieri, ad agire in sei, con due auto rubate.

La rapina è stata perpetrata alle 4.35 ai danni della sala slot Royal di corso Garibaldi: la banda ha fatto irruzione nel locale, mentre qualcuno teneva immobilizzato il gestore minacciandolo con un piede di porco, gli altri hanno asportato una slot machine e un cambiamonete, oltre alla somma contante di 200 euro circa contenuta in cassa.

Dopo aver caricato le due macchinette su una delle due auto con cui erano giunti, si sono allontanati in direzione della via Provinciale per Lecce dopo aver cosparso la strada alle loro spalle con olio per rallentare l’intervento dei carabinieri che nel frattempo erano stati attivati dalla vittima.

Sul posto sono state inviate diverse pattuglie: ne è scaturito un inseguimento lungo la provinciale 88, la litoranea sud del capoluogo, tra un’auto civetta della Sezione operativa e due auto sospette, un’Alfa Romeo Giulietta (risultata rubata nella giornata di ieri a Taranto) ed una Fiat Panda (di proprietà di una 79enne di Brindisi).

Dopo circa 3 chilometri percorrendo anche strade sterrate, i 6 malviventi, rimasti in panne con una delle due auto, le hanno abbandonate entrambe per proseguire la fuga a piedi, al buio, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono state fatte confluire altre pattuglie della Sezione radiomobile e quella della stazione di Tuturano per le ricerche, conclusesi per il momento con esito negativo. Sono state rinvenute entrambe le macchinette, già aperte e prive di incasso, oltre al piede di porco. Le attività di ricerca diramate a tutti i servizi presenti nel territorio e nelle province contermini, proseguono attivamente.