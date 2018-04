Rapina nel market con tute da meccanico, convalidati gli arresti in carcere

BRINDISI – Restano in carcere, a Brindisi, i tre giovani di San Vito dei Normanni, bloccati subito dopo la rapina consumata nel supermercato Dok di San Michele Salentino venerdì sera. Il gip ha convalidato l’arresto di Giuseppe Remitri, 28 anni, Giovanni De Benedictis, 24, e Vincenzo Ruggiero, 21.

La convalida

L’udienza di convalida si è svolta nella mattinata di oggi, 9 aprile 2018, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, al quale il pubblico ministero Pierpaolo Montinaro ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di rapina in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il colpo nel market ha fruttato un bottino di 270 euro, pari alla somma contenuto nel registratore di cassa.

I tre hanno preferito opporre il silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere in udienza, alla presenza degli avvocati Cinzia Cavallo, Giacomo Serio e Vito Epifani, del foro di Brindisi. I penalisti non hanno avanzato alcuna richiesta, al momento.

Gli arresti

In due, stando alla ricostruzione dei fatti, sono piombati nel supermarket a marchio Dok, attorno alle 19.30 armati di taglierino e pistola poi rivelatasi giocattolo. Il terzo ha aspettato gli altri in auto, una Hyundaj Atos. Tutti indossavano tute da meccanico.

L’utilitaria è stata intercettata da una pattuglia della stazione carabinieri di Carovigno, l’auto è stato poi bloccata dai militari della Guardia di Finanza della compagnia di Ostuni. I tre erano appena arrivati a Carovigno

