Rapinatori mascherati nel supermercato, terrore tra i clienti: c'erano bimbi

BRINDISI - Rapinatori armati di mazze da baseball nel supermercato Dok di viale Belgio, quartiere Bozzano di Brindisi: è stato preso di mira questa sera (lunedì 17 dicembre 2018) poco prima dell'orario di chiusura, da tre banditi, quando in fila alle casse c'erano clienti, famiglie con bambini. Non ci sono stati feriti. Paura per chi ha assistito alla scena durata qualche minuto. I banditi sono riusciti a portar via 400 euro.

I banditi

Uno aveva una maschera di colore bianco, gli altri il volto nascosto da sciarpe. Sono piombati alle spalle di una cassiera e sotto minaccia l'hanno costretta ad aprire il cassetto. Sono fuggiti a bordo di uno scooter, stando alle primissime testimonianze raccolte dagli agenti della sezione Volanti. I poliziotti hanno ascoltato i presenti, ancora comprensibilmente sotto choc, allo scopo di raccogliere informazioni utile alle indagini.

Le indagini

Stando a quanto si apprende, i tre potrebbero essere minorenni perché diverse persone hanno riferito di banditi di giovane età. Saranno acquisite le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del supermercato, già obiettivo dei rapinatori in passato nel periodo che precede le feste di Natale. Intanto i poliziotti della scientifica stanno verificando se i tre abbiano lasciato impronte o elementi importanti ai fini dell'identificazione.

Lo scooter

Quanto allo scooter è possibile che sia stato incendiato subito dopo: a distanza di un quarto d'ora dalla rapina nel market, è stato chiesto l'interventi dei vigili del fuoco di Brindisi per spegnere l'incendio appiccato a una moto di piccola cilindrata, in contrada Formosa, zona industriale. Un'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli agenti.

Gallery