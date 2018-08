Rapina nella rivendita di concimi: titolare scaraventato a terra

SAN PIETRO VERNOTICO - Minuti di terrore nella rivendita di concimi e prodotti per l'agricoltura a San Pietro Vernotico: in due, armati di pistola, hanno minacciato e scaraventato per terra il titolare, riuscendo in questo modo a raggiungere la cassa per portar via la somma di 300 euro (circa).

I rapinatori

I rapinatori avevano il volto coperto da caschi e sono fuggiti in moto subito dopo. Una moto di grossa cilindrata di colore scuro, stando alle prime testimonianze, raccolte dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, arrivati subito sul posto.

Le immagini

Il racconto dello stesso titolare, ancora sotto choc e dei testimoni, potrebbe essere utile per risalire agli autori. Maggiori elementi per le indagini potrebbero arrivare alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza interne ed esterne alla rivendita, una delle più note non solo del paese.