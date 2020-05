Raid di un rapinatore solitario: catturato al quarto colpo

BRINDISI – Rapinatore solitario in azione nell’Ufficio postale di piazza della Vittoria a Brindisi, in quello dei Cappuccini, in un bar sempre ai Cappuccini e nel bar Illy Cafè, in via Imperatore Augusto al quartiere Commenda. Preso dalle pattuglie della Sezione volanti e della Squadra Mobile della questura poco dopo. È accaduto tra le 11.30 e le 13 di oggi, martedì 5 maggio. Ha agito a bordo di una moto, vestito di nero e con il volto coperto dal casco. Da quanto si apprende non era armato.

ll primo colpo lo ha messo a segno poco dopo le 11.30, in pazza della Vittoria, ha intimorito le vittime e si è fatto consegnare i soldi. Poi si è recato in un bar di via Cappuccini e alle vicine Poste. Infine nel bar dove è stato preso prima che il colpo andasse a buon fine, l'Illy Cafè.

Dopo la prima rapina la polizia si è messa sulle sue tracce. Mentre la Scientifica eseguiva il sopralluogo nell'ufficio postale del centro i colleghi hanno diramato la notizia della rapina a tutte le pattuglie in servizio. Si cercava una moto nera di grossa cilindrata. Il rapinatore è stato bloccato prima che mettesse a segno il quarto colpo. Sul posto anche la dirigente della Squadra mobile Rita Sverdigliozzi.

Seguono aggiornamenti

