Due banditi rapinano negozio in via Appia e fuggono in moto

BRINDISI – Rapinatori in azione nella tabaccheria sita al civico 283 di via Appia a Brindisi: in due armati di coltello (questo è quanto emerso fino a questo momento) hanno immobilizzato i presenti, sono fuggiti con il registratore di cassa. All'interno c'erano circa 500 euro. Sono poi fuggiti a bordo di uno scooter.

Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi che hanno ascoltato la testimonianza delle vittime e avviato le ricerche dei due rapinatori. Si cercano due persone vestite di scuro, indossavano il passamontagna. Sul caso indaga la Squadra mobile. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona, sono fuggiti nella direzione della rotatoria.