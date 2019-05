Rapinatori in azione in tabaccheria: fuggono con cento euro e sigarette

CEGLIE MESSAPICA – Rapinatori in azione nella serata di ieri, mercoledì 8 maggio, in una tabaccheria di Ceglie Messapica. In due armati di coltello e con il volto coperto hanno minacciato il tabaccaio facendosi consegnare soldi. Sono fuggiti con circa 100 euro e qualche pacco di sigarette.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito diretta dal capitano Antonio Corvino che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le ricerche dei due malfattori. La scena è stata ripresa da alcune telecamere, la coppia di banditi è fuggita a piedi. Nella stessa serata di ieri i carabinieri hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari raccogliendo elementi che potrebbero concludersi con l’identificazione dei rapinatori.