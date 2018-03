Nel mirino le gioiellerie dei centri commerciali: colpo a Cavallino

Commando di rapinatori con tute da imbianchino stamani nel centro commerciale Leclerc Conad di Cavallino, alle porte di Lecce. I rapinatori hanno fatto irruzione nella galleria, svaligiando la gioielleria Blue Spirit, esattamente come avvenne l'8 maggio del 2017. In entrambi i casi i banditi hanno utilizzato per raggiungere il centro commerciale un'Alfa 147, quell'anno dell'anno scorso rubata a Brindisi, quella di questa mattina ritrovata in fiamme nei pressi del carcere minorile di Monteroni.

Gli investigatori non escludono che possa esservi un collegamento con la rapina avvenuta l'8 marzo nella galleria del centro commerciale Auchan di Mesagne, dove i rapinatori che assaltarono la gioielleria Follie d'Oro indossavano tute bianche, adottando modalità molto simili, e fuggendo con una Alfa Romeo Giulietta trovata poi in fiamme sulla litoranea nord di Brindisi. Nel caso di Brindisi, la Squadra mobile ha già recuperato parte del bottino intercettando un ricettatore.