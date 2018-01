Rapinatore con coltello in azione nell'Eurospin: fugge con 800 euro

BRINDISI – Rapina nel supermercato Eurospin sito in via Enrico Fermi nella zona industriale di Brindisi. Ad agire sarebbe stata una sola persona, sembrerebbe armata di coltello e con il volto coperto da passamontagna. Sul posto si sono recati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e la polizia. Il colpo sarebbe durato pochissimi secondi. E' accaduto intorno alle 19: il malfattore è entrato nel discount, ha puntato il coltello in direzione della cassiera chiedendole di aprire la cassa. Ne sono state aperte due.

Ha arraffato i soldi ed è fuggito pare a bordo di un’auto, il bottino ammonta a circa 800 euro. I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze dei presenti, che hanno parlato di un uomo di alta statura. Al vaglio le telecamere installate nel supermercato e nella zona, che hanno immortalato la scena e la fuga del rapinatore. Ricerche in corso da parte di polizia e carabinieri.