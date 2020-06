Rapinatore solitario in azione nell'area di servizio: fugge con 50 euro e gratta e vinci

OSTUNI - Rapinatore solitario in azione intorno alle 20 di oggi, venerdì 5 giugno, nel bar della stazione di servizio Esso situata sulla strada statale 379 (la superstrada Bari-Brindisi) altezza Villanova di Ostuni. Armato di pistola e con il volto coperto si è fatto consegnare soldi e gratta e vinci. Ha raggiunto il distributore di carburanti a bordo di una Fiat Punto risultata poi essere stata rubata che ha lasciato sul posto. È fuggito a piedi disperdendosi nelle campagne circostanti. Sul posto si è recata una pattuglia del commissariato di polizia di Ostuni che ha ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le ricerche del malfattore. Il bottino ammonta a 50 euro.

Risale a pochi giorni fa, al 29 maggio, un'altra rapina ai danni dello stesso distributore di carburanti. In quel caso ad agire furono in due a bordo di una moto.

