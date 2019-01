Rapinatore solitario assalta supermercato: paura tra clienti e dipendenti

BRINDISI – Rapinatore solitario in azione al supermercato Conad di via Dalmazia a Brindisi. E’ accaduto intorno alle 20 di oggi, martedì 15 gennaio. L'uomo avrebbe puntato una pistola contro una cassiera, facendosi consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa. Diversi clienti hanno assistito alla scena. Dopo essersi impossessato del bottino, pari a circa 500 euro, il malfattore è fuggito a piedi verso viale Commenda. Non si può escludere che un complice lo attendesse alla guida di un'auto, in una strada limitrofa.

Da quanto appreso, un dipendente si è messo all'inseguimento del fuggitivo, che stando ad alcune testimonianze avrebbe esploso un paio di colpi di pistola in aria, a scopo intimidatorio.

Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi e della Squadra mobile, con l'ausilio dei colleghi della Scientifica. Le forze dell'ordine hanno perlustrato il marciapiede di via Dalmazia. Ma la ricerca di eventuali bossoli è stata infruttuosa. Le immagini riprese dalle telecamere del Conad sono al vaglio degli investigatori.

Il supermercato è stato inaugurato circa un anno fa. Gli arresti di tre dei quattro autori della rapina perpetrata ieri ai danni della gioielleria Stroili situata nella galleria del centro commerciale Le Colonne evidentemente non ha scoraggiato la mala, che per il secondo giorno consecutivo torna a colpire.

Seguono aggiornamenti