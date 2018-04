Rapinatori catturati dopo inseguimento: premiati cinque carabinieri

BRINDISI - Il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, colonnello Giuseppe De Magistris, nella mattinata di ieri (5 aprile) negli uffici del comando provinciale, nel corso di una sobria cerimonia, ha voluto tributare ai cinque militari della Compagnia di Brindisi, tre facenti parte delle Api (aliquota di primo intervento) e due dell’aliquota radiomobile, un riconoscimento per l’operato svolto in occasione della rapina consumata nella tabaccheria di via Bezzecca, al rione Santa Chiara, lo scorso 22 febbraio.

La motivazione

Nella motivazione, che si riporta integralmente, è descritto l’evento nonché il contributo offerto dai militari nella cattura dei responsabili: “Addetto a Nor di Compagnia Capoluogo, in occasione di una rapina consumata in danno di una tabaccheria della giurisdizione, dando prova di spiccata iniziativa, intuito operativo ed elevata capacità professionale, intercettava, unitamente ad altri commilitoni, l’autovettura con la quale erano fuggiti i rapinatori, risultata successivamente provento di furto, fornendo determinante contributo all’individuazione e all’arresto dei tre malfattori, nonché al recupero del veicolo rubato e del materiale utilizzato dagli stessi per il travisamento. L’importante risultato investigativo contribuiva ad esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione”.

Analogo riconoscimento è stato tributato ai due militari della centrale operativa, per l'attività di coordinamento dell'intervento e il supporto radio fornito alle pattuglie durante l'inseguimento che ha consentito il rintraccio e il successivo arresto dei responsabili.

I premiati

Aliquota Primo Intervento (Api): Appuntato Scelto Qualifica Speciale Vito Pietro Di Dio; Appuntato Scelto Giuseppe Conte; Carabiniere Scelto Luca Roma.

Nucleo Operativo e Radiomobile (Nor): Vice Brigadiere Roberto Esposito; Appuntato Scelto Qualifica Speciale Palmiro Moscara;

Centrale Operativa: Appuntato Scelto Qualifica Speciale Valter Pellegrino; Appuntato Scelto Giuseppe Trovè.

La rapina

Si ricorda che i tre rapinatori, padre e i suoi due figli, di cui uno armato di pistola, tutti travisati con passamontagna, previa minaccia si sono impossessati della somma contante di 7mila euro e di una voluminosa macchinetta cambia soldi contenente 1.500 euro, dandosi poi alla fuga. Inseguiti dai militari per le strade interpoderali sono stati raggiunti dopo aver percorso circa 10 chilometri dal luogo della rapina.

Durante le fasi concitate dell’inseguimento conclusosi dopo che il conducente dell’auto in fuga ne ha perso il controllo terminando la corsa in un canale di scolo, si sono disfatti della pistola utilizzata di parte della refurtiva e dell’ingombrante dispositivo cambia soldi successivamente rinvenuto poiché lanciato contro i mezzi militari nel vano tentativo di sottrarsi alla cattura. All’interno dell’auto i militari rinvenivano tre passamontagna e indumenti vari utilizzati per camuffarsi nel corso della rapina.