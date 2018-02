Rapinatori in azione nel pomeriggio in tabaccheria: bottino da 500 euro

FRANCAVILLA FONTANA – Rapinatori in azione intorno alle 14 di oggi, giovedì 1 febbraio, nella tabaccheria di via San Vito a Francavilla Fontana: armati di taglierino si sono fatti consegnare i soldi dalla cassa. Sono fuggiti sembrerebbe a bordo di un Fiat Doblò di colore scuro, con 500 euro. Sul posto i carabinieri.

Al momento dell’irruzione nella ricevitoria c’era un dipendente che è riuscito ad andare sul retro e ad attivare l’allarme antirapina che fa entrare in azione i fumogeni. Sono fuggiti in direzione statale 7. Al vaglio dei carabinieri le telecamere installate nella zona. La stessa tabaccheria a novembre scorso è stata presa di mira da rapinatori per due volte nel giro di due giorni.