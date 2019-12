Rapine in tabaccheria e bar a Brindisi: arrestati due giovani

BRINDISI - Due giovani brindisini sono stati arrestati dopo una rapina perpetrata stanotte (sabato 14 dicembre) al bar Red & White situato in viale Commenda, preceduta da un'altra rapina perpetrata qualche ora prima, intorno alle 22.30, ai danni della tabaccheria situata in via Guglielmo Ciardi, al rione Sant'Elia, il cui titolare aveva già subito un'infinità di assalti armati, alcuni dei quali anche cruenti.

Il malcapitato esercente è stato preso di mira mentre si apprestava a chiudere l'attività commerciale. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi. Qualche ora dopo, invece, si è verificata la rapina all'interno del Red & White, bar H24 situato in viale Commenda, angolo via Tirolo, più volte preso di mira dai banditi. In questo caso, grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine, i presunti autori sono stati arrestati in flagranza di reato. La polizia e i carabinieri hanno operato congiuntamente.