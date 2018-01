Rave party in masseria, arrivano i carabinieri: due denunce. Trovata droga

FRANCAVILLA FONTANA - Una segnalazione al numero di pronto intervento, ha permesso ai carabinieri di scoprire un rave party - non autorizzato - in contrada Pergola, nei pressi di una masseria diroccata in agro di Francavilla Fontana: due giovani sono stati denunciati per aver organizzato l'evento, un terzo ragazzo è stato sorpreso alla guida sotto l'effetto dell'alcol, motivo per il quale gli è stata ritirata la patente, ed è stato segnalato alla prefettura perché aveva una dose di marijuana.

Complessivamente le persone identificate sono state 152. I controlli sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, coadiuvati da personale del reparto operativo e delle compagnie di Brindisi, San Vito dei Normanni, Fasano e Manduria. I denunciati sono: C.D., 26 anni, di Manduria, in provincia di Taranto, e Z.I. 23 anni, di Cisternino, per “riunione pubblica non autorizzata”. Nel prosieguo degli accertamenti, R.A., 23 anni, di Trani è stato sorpreso alla guida dell’autovettura di proprietà del genitore, con un tasso alcolemico pari a 0,8 G/L. Ritirata la patente di guida, l’autovettura è stata affidata al genitore. A seguito di perquisizione personale e veicolare, gli è stata rinvenuta una dose di marijuana del peso di due grammi, sottoposta a sequestro.