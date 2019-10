Rave party in un terreno privato: 23 denunce e sequestro di droga

Hanno organizzato un rave party in un terreno privato. Venti persone di età compresa fra i 17 e i 51 anni sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni dai carabinieri dell’Aliquota operativa del Nor della compagnia di Francavilla Fontana. La festa non autorizzata si è svolta lo scorso 20 ottobre in contrada “Fergola”, nelle campagne di Francavilla. I denunciati avrebbero invaso arbitrariamente la proprietà di un 52enne del posto

Hanno partecipato allo stesso evento anche un 25enne e un 33enne, entrambi di Grottaglie (Taranto), che sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi all’esame finalizzato ad accertare la guida sotto uso di sostanze stupefacenti. Inoltre un 33enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione personale effettuata nei pressi del rave-party, è stato trovato in possesso di 13 grammi di “marijuana”, suddivisi in nove dosi, occultati interno della tasca dei pantaloni. La droga è stata sottoposta a sequestro. Nei confronti dei due denunciati sono state ritirate le patenti di guida e le autovetture sono state sequestrate.