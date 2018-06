Respinge l'ufficiale giudiziario e butta in aria le carte del pignoramento

BRINDISI - Si abbandona ad uno scatto d'ira all'arrivo dell'ufficiale giudiziario incaricato di eseguire un pignoramento mobiliare, e viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Non ci ha guadagnato affatto, un imprenditore brindisino di 40 anni, ner reagire in malo modo alla notifica. Infatti i carabinieri della stazione di Brindisi Centro lo hanno denunciato a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il reato ipotizzato, come già detto, è stato commesso nei riguardi di un funzionario dell’Unep (Ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti) del Tribunale di Brindisi, che si era presentato a casa dell’imprenditore per eseguire il provvedimento disposto dal giudice. Nella circostanza il pignorato avrebbe respinto il funzionario incaricato dalla propria abitazione, urlando nei suoi confronti, per poi gettargli la cartellina contenente tutti gli atti giudiziari fuori dalla porta d'ingresso.