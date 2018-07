Realizza mansarda senza permesso, denunciato per abusivismo

ERCHIE - Una mansarda realizzata senza autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico del Comune di Erchie, è costata la denuncia per abusivismo nei confronti di un uomo residente nel paese del Brindisino.

I fatti contestati riguardano la realizzazione abusiva di opere murarie, in particolare una mansarda al secondo piano con il perimetro in muratura e il tetto non amovibile in legno e tegole delle dimensioni di 55 mq. Tale struttura ha fatto aumentare la volumetria dell’abitazione di proprietà dell’indagato e il dirigente dell'ufficio comunale ha emesso ordinanza di abbattimento.