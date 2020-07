Realizza una villetta in campagna senza autorizzazione: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - Realizza una villetta in campagna con 4 locali, veranda, forno in muratura, garage e recinzione in tufo, senza permesso di costruire. Un 59enne di Francavilla Fontana è stato denunciato dai carabinieri della locale compagnia per violazione della normativa edilizia. La scoperta è stata fatta nell'ambito di uno specifico servizio. L'assenza di permesso è stata accertata dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, intervenuto sul posto.

