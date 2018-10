Realizzazione di autolavaggio senza permesso di costruire: sequestro

BRINDISI – “Interventi di trasformazione urbanistica-edilizia del territorio in assenza di permesso di costruire”. Per questo gli agenti della Polizia locale di Brindisi, diretti dal comandante Antonio Orefice hanno messo i sigilli a un’area adibita ad autolavaggio con adiacente chiosco per la distribuzione automatica a pagamento di acqua potabile, sita in via Provinciale per Lecce a Brindisi.

Il sequestro preventivo eseguito dalla Polizia locale è stato emesso da sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi Raffaele Casto, in seguito alle verifiche eseguite nel cantiere dagli agenti tese ad accertare la presenza di tutte le autorizzazioni necessarie per quel tipo di opere. Nell'area recintata con nastro bianco e rosso per effetto del decreto di sequestro ricade anche una casetta dell'acqua.

