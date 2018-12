Reati contro il patrimonio ed evasione: due uomini finiscono in carcere

BRINDISI – Eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere tra Brindisi e Tuturano. In arresto sono finiti un 42enne e un 45enne.

A Brindisi i carabinieri hanno condotto in carcere Giuseppe Palmieri, classe 1976: deve espiare 2 anni e 4 mesi di reclusione per un cumulo di pene concorrenti relative a reati contro il patrimonio commessi in Massafra (Ta) nel 2013.

A Tuturano è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, Giuseppe Carone, 45 anni. L’uomo sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato, in particolare dell’unità esterna di un climatizzatore montato sulla parete della Chiesa di San Lorenzo, reato commesso lo scorso 18 settembre 2018, era stato successivamente sorpreso dai carabinieri sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione e rimesso nuovamente ai domiciliari.