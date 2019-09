Sorpreso in auto: nuovo arresto per un uomo ristretto ai domiciliari

SAN VITO DEI NORMANNI – E’ stato sorpreso a bordo dell’auto della moglie, nonostante fosse ristretto presso la sua abitazione in regime di domiciliari. Un 54enne di San Vito dei Normanni, Vincenzo Ruggiero, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione.

L’uomo deve espiare una pena residua per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nel 2014. Ora dovrà continuare ad osservare tutta una serie di prescrizioni, tra le quali, di non frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare, di non abusare di alcolici e non consumare sostanze stupefacenti, di non detenere armi e non associarsi o frequentare persone pregiudicate.

Una volta espletate le formalità di rito, il 54enne è stato condotto nella sua abitazione per continuare l’espiazione della pena.