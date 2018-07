Renato il tuffatore sale sul condizionatore: chiede una casa e il lavoro

BRINDISI - Renato, per tutti i brindisini Renato il tuffatore, questo pomeriggio attorno alle 15 è salito sul cassone di un condizionatore della sede del Servizi sociali del Comune, in via Grazia Balsamo, per chiedere una casa e un lavoro. Si è rivolto all'Amministrazione cittadina chiedendo di parlare con qualcuno perché voleva raccontare la sua storia e far sapere in che condizioni vive. Lì è rimasto per oltre mezz'ora, sino a quando non è arrivata una assistente sociale che lo ha convito a scendere.

Renato Guadalupi, 28 anni, nato e residente in città, è conosciuti ai più per i tuffi nel porto interno e nella fontana di piazza Cairoli, dove spesso viene fermato dagli agenti della polizia locale. La bicicletta è il suo mezzo di locomozione ed è sempre in giro. Capita spesso di incontrarlo lungo i corsi, mattina, pomeriggio e sera.

Oggi pomeriggio, evidentemente, Renato il tuffatore, ha deciso di protestate in maniera clamorosa per attirare l'attenzione e ha chiesto di essere aiutato a trovare un posto di lavoro. A lanciare l'allarme preoccupandosi che potesse accadere qualcosa, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Dopo oltre trenta minuti il giovane brindisino ha accettato di scendere per parlare con una delle assistenti sociali del Comune di Brindisi.

