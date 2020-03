Resistenza a pubblico ufficiale: arrestato giovane alla guida senza patente

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un 23enne del luogo. In particolare, nell’ambito servizio un servizio preventivo finalizzato al controllo delle prescrizioni contenute nei decreti governativi riguardanti le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, i militari, mentre percorrevano via San Rocco, hanno notato e riconosciuto il giovane alla guida della sua auto e ricordando che lo stesso era sprovvisto di patente per non averla mai conseguita, gli hanno intimato l’Alt per procedere al controllo di polizia.

Accortosi della presenza dei carabinieri, nonostante l’Alt intimatogli, il 23enne ha tentato di dileguarsi per le strette vie del centro storico per poi essere comunque raggiunto nei pressi della sua abitazione. E' stato inoltre denunciato per guida senza patente e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.