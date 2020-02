Resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente: una denuncia

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato un 34enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, poiché mai conseguita. In particolare l’uomo alla guida di un’auto si è sottratto ad un controllo alla circolazione stradale, dandosi alla fuga, caratterizzata da manovre spericolate e mettendo in pericolo la pubblica incolumità.

Ha terminato la fuga contro un marciapiede. Era sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, reiterando medesima condotta già contestata pochi mesi prima.