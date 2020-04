Zaino con la droga: "Leonardo Taurino estraneo ai fatti addebitati"

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Pasquale Morleo, legale di Leonardo Taurino, a carico del quale, dopo l'arresto in flagranza, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari.

La presente in qualità di difensore di fiducia di Taurino Leonardo, che mi ha conferito incarico per rappresentarvi e comunicarvi quanto segue. In data 08.04.2020, su vari quotidiani locali veniva pubblicato un articolo concernente l’arresto di Taurino Leonardo per presunta detenzione e cessione di oltre kg 1,200 di marjuana.

La presente per chiarire l’assoluta estraneità del Taurino ai fatti così come ricostruiti. Quest’ultimo ha già avuto modo di negare gli addebiti in sede di convalida dell’arresto dinanzi al Gip. Dott. M. Saso, in particolare la circostanza di un presunto passaggio della marijuana a tale Francesco De Gioia.

Si smentisce, altresì, la circostanza che nell’immobile di proprietà del Taurino (nel quale non è stato ritrovato alcun strumento o mezzo riconducibile ad attività di spaccio!) siano stati trovati 42 grammi di marijuana in quanto la sostanza consegnato spontaneamente dal Taurino era canapa light munita di relativo certificato di analisi qualitative che ne attestavano la percentuale > 0,2 %di TCH, la cui detenzione è consentita ex lege. Taurino, sempre in sede di convalida, ha già esibito la documentazione attestante l’acquisto e la provenienza della sostanza medesima. Pertanto, chiarita la propria posizione di innanzi al Giudice delle Indagini preliminari negando ogni addebito.