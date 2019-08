Persona scomparsa a Ostuni: ricerche con elicottero e unità cinofile

BRINDISI – Dalla scorsa notte (27 agosto) sono in corso le operazioni di ricerca di un uomo di 73 anni residente in contrada Fumarola, nelle campagne di Ostuni, che ieri sera si è allontanato dalla sua abitazione, non mettendosi più in contatto con i familiari. I congiunti hanno segnalato alle forze dell’ordine la scomparsa dell’anziano. A stretto giro è stato attivato il pianto di emergenza previsto in caso di persone scomparse.

Fin della prime luci del giorno i vigili del fuoco stanno monitorando le campagne di Ostuni con un elicottero del Corpo. Da Foggia, da quanto appreso, è stata inviata una squadra del nucleo Tas, reparto specializzato dei vigili del fuoco che ha la funzione di rendere fruibili ed integrabili mappature aggiornate del territorio, nelle ore immediatamente successive al verificarsi dell’emergenza.

I pompieri stanno setacciando le campagne anche con l’ausilio delle unità cinofile. Presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Ostuni è stata allestita la sala operativa per la gestione dell’emergenza. Il tutto in sinergia con il locale commissariato di polizia.

Il 73enne, da quanto appreso, in passato era già stato al centro di altri episodi di allontanamento.