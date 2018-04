Ricettatore di attrezzi agricoli offre 10mila euro ai carabinieri: arrestato

VILLA CASTELLI – Ha tentato di corrompere i carabinieri, offrendo loro 10mila euro. Ma così facendo ha ulteriormente aggravato la sua posizione un agricoltore di Villa Castelli che nascondeva nella sua abitazione varie attrezzature agricole oggetto di furto e un fucile con matricola abrasa. Il 64enne Vito Cataldo Carruozzo è stato arrestato per istigazione alla corruzione, ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina dai militari della locale stazione.

Nel corso di un servizio organizzato nelle contrade rurali di Villa Castelli, finalizzato ad infrenare i reati predatori nelle campagne, i carabinieri, in contrada Tagliavanti, hanno perquisito la casa dell'agricoltore. L'uomo, alla vista delle forze dell’ordine, è parso subito sfuggente. Tale comportamento ha insospettito ulteriormente i militari, che hanno proceduto con una accurata ispezione nell'abitazione, nell'area circostante e nel garage di pertinenza.

In quest'ultimo locale, sono state rinvenute nove motoseghe di varie marche, un decespugliatore, una motozappa e un gruppo elettrogeno, attrezzatura perfettamente funzionante. Chiesta contezza in relazione al possesso, l'uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza. Dopo il rinvenimento degli attrezzi agricoli, in considerazione che i militari continuavano nella perquisizione all'interno dell'abitazione, l'uomo rivolgendosi a loro gli ha offerto la somma di 10mila euro affinché desistessero dal continuare nell'attività.

Ma i carabinieri ovviamente hanno respinto il goffo tentativo di corruzione e hanno proseguito la perquisizione, ritrovando, nascosto in un bustone di plastica nera, un fucile perfettamente funzionante calibro 36 con matricola abrasa. L'arma e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, Carruozzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il comando provinciale dei carabinieri di Brindisi invita coloro i quali hanno subito il furto di attrezzatura agricola (motoseghe, decespugliatore, motozappa) a presentarsi negli uffici della stazione carabinieri di Villa Castelli, muniti della copia della denuncia a suo tempo formalizzata, per l'eventuale riconoscimento tra quelli sottoposti a sequestro.

