Ricettazione di una moto e guida senza patente: due denunce

Due persone sono state denunciate a piede libero nell’ambito di due diverse attività dei carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino e del Norm della compagnia di Brindisi.

A San Pancrazio è finito nei guai per il reato di ricettazione un 30enne del luogo. A seguito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo in contrada “Caragnuli”, è stato rinvenuto un motociclo “Kawasaki Ninja” privo di targa con il numero di telaio abraso. Ascoltato in relazione al possesso del mezzo non ha saputo fornire plausibili giustificazioni riguardo alla provenienza. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta all’interno di un vaso, una piantina di marijuana dell’altezza di 29 centimetri. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare la provenienza del motociclo, attraverso anche l’esame delle denunce di furto presentate negli ultimi anni.

A Brindisi, invece, I militari del Norm, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “reiterazione nella guida senza patente” un 21enne del luogo, già sanzionato recentemente per la stessa violazione. Il giovane è stato nuovamente sorpreso nel centro abitato di Brindisi alla guida di un’autovettura a lui intestata, senza la patente di guida in quanto mai conseguita. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca.