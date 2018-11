Ricettazione e riciclaggio di targhe di una Bmw, condannato

LATIANO - E' stato condannato per riciclaggio e ricettazione di targhe di auto, Dario Nardelli, 37 anni, di Latiano: dovrà scontare la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ai domiciliari, per fatto commessi nel novembre 2015.

Secondo l'accusa, passata in giudicato, "al fine di procurarsi un profitto acquistava o comunque riceveva le targhe materialmente contraffatte la cui combinazione alfanumerica era stata abbinata dalla competente Motorizzazione ad un’autovettura modello Bmw320". Con l’odierno provvedimento in regime di detenzione domiciliare il Nardelli non potrà accompagnarsi a persone pregiudicate o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, non potrà uscire dall’abitazione senza l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, non potrà ricevere nell’abitazione persone pregiudicate.

