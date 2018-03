Lavoratori ex Nubile, la Cgil chiede un incontro urgente in Regione

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo una nota del segretario generale della Cgil avente per oggetto una “Richiesta incontro urgente lavoratori ex Nubile srl Brindisi” inviata al dipartimento mobilità, qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, Task Force Politiche del Lavoro.

La presente al fine di sensibilizzare i destinatari in indirizzo circa la questione relativa al personale ex Nubile territorio di Brindisi applicato presso l’impianto di Cdr, che veniva posto sotto sequestro, lasciando senza alcuna prospettiva di lavoro tutti i lavoratori applicati a tale impianto. Ed infatti, dopo una riunione con i sindacati, presso Amiu Bari la società Nubile srl non era disposta ad assumere tutto il personale già applicato all’impianto posto sotto sequestro. Sicchè veniva investita della questione la Task Force Regionale che si occupa di politiche del Lavoro.

Ed infatti, febbraio 2016 si teneva presso gli uffici della Regione una riunione fra le parti interessate (sindacati per i lavoratori, Nubile e Regione) all’esito della quale si conveniva che tutto il personale in forze al blocco delle commesse sarebbe stato reimpiegato in corsi di formazione, retribuiti da parte della Regione, e tutto ciò nell’attesa che potesse essere riavviato l’impianto Cdr.

Nel successivo marzo 2016 le parti interessate sottoscrivevano un accordo presso il competente Mercato del Lavoro e Politiche attive del Lavoro all’interno del quale veniva cristallizzata la tutela dei posti di lavoro di tutte le maestranze presente al momento della chiusura dell’impianto, vincolando tale accordo anche rispetto ad eventuali nuovi gestori del servizio di produzione Cdr.

Nel periodo intercorso fra il settembre 2016 ed il settembre 2017 si sono tenute diverse riunioni con i sindacati ed alla presenza dell’allora Sindaco di Brindisi e del Presidente della Agenzia Regionale dei Rifiuti dr Grandagliano, nel corso delle quali veniva fatto il punto della situazione relativa all’iter propedeutico alla riapertura dell’impianto e della discarica di Autigno, e si dichiarava che lo stesso era stato avviato.

Nell’ottobre 2017 si teneva una riunione presso la sede della Provincia di Brindisi alla presenza dei Sindacati, del dr Grandagliano e dell'assessore all’Ambiente Caracciolo, durante la quale si chiariva ancora una volta che s l’iter di riapertura e conversione dell’impianto era ben avviato. Con l’occasione l’assessore dr Caracciolo assumeva l’impegno pubblico di ricercare una soluzione tesa al reimpiego provvisorio del personale sino alla riapertura dell’impianto Cdr, che avrebbe visti assunti tutti i lavoratori coinvolti.

Nel dicembre 2017 anche il Comune di Brindisi confermava che la fase progettuale per la realizzazione dei lavori di revamping , già finanziato dalla regione puglia, era in fase di sviluppo. A questo punto è d’obbligo focalizzare l’attenzione sulla attuale condizione dei lavoratori coinvolti in questa vicenda: a febbraio 2018 è terminata la naspi per circa il 50 per cento del personale e per la restante parte la scadenza avverrà nel mese di marzo 2018.

Alla luce di tutto quanto innanzi dedotto, considerato che Lavoratori in questione non possono più godere degli ammortizzatori sociali e quindi le loro rispettive famiglie sono senza alcuna possibilità di reddito poiché vincolati alla costituenda assunzione, si pone con urgenza la necessità di risolvere quanto prima la vertenza, pertanto si chiede ai rappresentanti ed organi in indirizzo di fissare con cortese sollecitudine un incontro fra tutte le parti interessate presso la Task Force Regionale Politiche del Lavoro, al fine di concludere l’annosa vicenda che vede coinvolte diverse famiglie, nella consapevolezza della vostra sensibilità istituzionale già riscontrata in tante altre vertenze regionali.