Riciclaggio e ricettazione di orologi Rolex e Omega contraffatti: sei arresti

BRINDISI - Eseguite all'alba di oggi, martedì 17 aprile, da parte dei finazieri del comando provinciale di Brindisi, sei misure cautelari disposte dal gip del locale tribunale, nelle province di Brindisi, Taranto e Napoli, nell'ambito dell'Operazione Frankenstein. L’ordinanza si fonda sulle risultanze di una complessa indagine svolta dalle fiamme gialle, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi, che ha smascherato un gruppo di soggetti dediti al riciclaggio e ricettazione di orologi di prestigiosi brand internazionali contraffatti (Rolex ed Omega), che venivano successivamente commercializzati in tutta Italia ed anche in diversi Stati europei (Germania, Olanda, Belgio). Nove le persone coinvolte, sono state denunciate per aver agevolato la commissione dell'illecita condotta.

Gli arrestati

I pezzi venivano rivenduti da una oreficeria di Ostuni, Lo Scrigno, ad ignari clienti o ad altre imprese che a loro volta li immettevano sul mercato. Le attività sono finalizzate a quantificare il complessivo volume d'affari dei soggetti colpiti dalle misure cautelari nell'illecita commercializzazione dei preziosi, identificare i numerosi acquirenti, nonchè individuare ulteriori complici.

Gli arrestati sono: Giuseppe Pannofino 57anni di Ostuni, è stato posto ai domiciliari, Egidio Stevens Saracino 37 anni di Taranto, è finito in carcere, Maurizio Uzzi 55 anni di Taranto (domiciliari), Raffaele Caforio 57anni di Taranto (domiciliari), Maria Pastore 62 anni di Taranto (domiciliari) e Giuseppe Di Nocera, 26 anni di Napoli (domiciliari).

I ruoli

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle brindisine il gioielliere finito in manette, che non è concessionario Rolex, si occupava della vendita al dettaglio di orologi Rolex e Omega, cosiddetti "di secondo polso" (usati) muniti di certificato. Gli orologi venivano "prodotti" a Taranto da Saracino, che nel periodo di indagine era anche ai domiciliari. Il 37enne assemblava perfettamente pezzi, meccanismi, lancette, ingranaggi, casse di orologio, lente di ingrandimento finanche le custodie, tutto fornito dal 26enne napoletano. Le etichette che "garantivano" l'autenticità del prodotto venivano stampate in una tipografia di Bologna. Nella gioielleria di Ostuni giungevano, attraverso l'ausilio di amici e parenti di Saracino (alcuni finiti oggi in manette), orologi Rolex e Omega identici agli originali che venivano rivenduti a ignari acquirenti o ad altri imprenditori del Barese che a loro volta li rivendevano.