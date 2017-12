Riciclo di oggetti preziosi: controlli nei "Compro oro" del Brindisino

Monitorate le attività di 26 "Compro Oro” presenti nel territorio Brindisino. L'attività di controllo, operata dai carabinieri, è stata orientata anche alla verifica del rispetto della recente normativa, entrata in vigore il 5 luglio 2017, che prevede l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati. Il controllo è stato teso a verificare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del particolare commercio, evidenziandone la regolarità delle procedure attuate dai titolari.

“Nell'ambito delle attività di prevenzione finalizzate al controllo del territorio, aspetto peculiare è il monitoraggio di tutti quei canali finalizzati al riciclaggio del provento delle attività delittuose”. Si legge in una nota del comando provinciale.

“È in questo solco che si inserisce il servizio effettuato dai carabinieri della provincia volto a monitorare i "Compro Oro" che potrebbero rappresentare canale privilegiato per il riciclo di oggetti preziosi. Attività strettamente correlata alla commissione dei reati predatori in special modo i furti in abitazione, delitto questo che ingenera nel cittadino tangibile preoccupazione e allarme sociale”.

“Il fenomeno dei Compro Oro, sicuramente alimentato dall'aumento dei prezzi del prezioso metallo, nonché dalla congiuntura economica negativa, che ha eroso i redditi delle fasce più deboli della popolazione, ha favorito il proliferare di questa nuova realtà economica che mette a disposizione immediata liquidità”.